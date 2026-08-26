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Нижегородская правда

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«БАРС-НН» начал подготовку кандидатов в операторы FPV-дронов

«БАРС-НН» начал подготовку кандидатов в операторы FPV-дронов

«БАРС-НН» начал отдельный набор кандидатов для подготовки операторов FPV-дронов. Сегодня специалисты продемонстрировали будущим кандидатам, как проходит обучение — от изучения устройства беспилотных летательных аппаратов и современного оборудования до практической подготовки на военном полигоне.

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