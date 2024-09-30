Человечеству предсказали рост цен на еду

Индекс цен на сельскохозяйственную продукцию Bloomberg (Agriculture Spot Index), в который входят девять основных продуктов, ежемесячно растет почти на семь процентов, что стало максимальным показателем с начала 2022 года.
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