Пожар на складе макулатуры в Ростове-на-Дону локализован

Ранее пожарные сообщали, что огонь охватил площадь в 1800 квадратных метров, пострадавших нет. Промзона в ходе застройки города оказалась в центре многоэтажных жилых кварталов, и часть дыма долетает до жилых домовВ Ростове-на-Дону горит крупный склад с макулатурой — темно-серым дымом заволокло большой жилой микрорайон.