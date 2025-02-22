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Пожар на складе макулатуры в Ростове-на-Дону локализован

Пожар на складе макулатуры в Ростове-на-Дону локализован

Ранее пожарные сообщали, что огонь охватил площадь в 1800 квадратных метров, пострадавших нет. Промзона в ходе застройки города оказалась в центре многоэтажных жилых кварталов, и часть дыма долетает до жилых домовВ Ростове-на-Дону горит крупный склад с макулатурой — темно-серым дымом заволокло большой жилой микрорайон.

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