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Россиянам дали советы по приготовлению полезных блинов на Масленицу

Россиянам дали советы по приготовлению полезных блинов на Масленицу

Главный атрибут Масленицы — блины — можно сделать полезнее, если изменить некоторые ингредиенты, считает врач высшей категории, нутрициолог, эксперт научного отдела Международного Института Интегративной Нутрициологии (МИИН) Екатерина Несвит.

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