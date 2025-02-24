Россиянам дали советы по приготовлению полезных блинов на Масленицу

Главный атрибут Масленицы — блины — можно сделать полезнее, если изменить некоторые ингредиенты, считает врач высшей категории, нутрициолог, эксперт научного отдела Международного Института Интегративной Нутрициологии (МИИН) Екатерина Несвит.
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