Аргументы недели

98 678 подписчиков

Политолог Марков: проигравший Эрдогану оппозиционер Кылычдароглу предлагал слушаться США и ухудшить отношения с Россией

Политолог Марков: проигравший Эрдогану оппозиционер Кылычдароглу предлагал слушаться США и ухудшить отношения с Россией

Кандидат от турецкой оппозиции Кемаль Кылычдароглу, который проиграл действующему президенту Реджепу Эрдогану по итогам состоявшихся выборов главы государства, предлагал слушаться Соединенных Штатов и ухудшить отношения с Российской Федерацией.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх