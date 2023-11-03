Внезапно и резко похудевшая Кайли Дженнер спровоцировала слухи о пластической операциии

Младшая сестра Ким Кардашьян удивила своим видом. Так Кайли Дженнер выглядела еще недавно LEGION-MEDIAВ таком виде младшая сестра Ким Кардашьян пришла на последнее мероприятие LEGION-MEDIAСостоявшееся на днях появление 26-летней Кайли Дженнер на церемонии вручения наград издания WSJ вызвало бурное обсуждение среди ее фанатов.