Россия отказывается от патентов на работу иностранцев. Альтернативные пути

В России постепенно отказываются от выдачи патентов на работу иностранцев. Какие есть альтернативные пути развития миграционной политики?Мигрантам перестали выдавать патенты на работу.
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