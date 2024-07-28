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Ишмуратова о церемонии открытия Олимпиады-2024: «Мерзопакостная картина. Не знаю, что творится с Европой. Кажется, что все мозги у них наперекосяк»

Открытие Игр прошло в Париже 26 июля. «Что касается открытия Игр и всего антуража, то там и трансвеститы, и педофилы, и всевозможная мерзопакостная картина.

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