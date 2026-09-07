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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Инфантино о проекте по продаже части прав на ЧМ: «Многое предстоит сказать, но в подходящее время. ФИФА работает, чтобы дать всем в мире шанс участвовать в футболе»

Президент ФИФА Джанни Инфантино не стал отвечать, сожалеет ли он о своем отказе от предложения продать долю в чемпионате мира.

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