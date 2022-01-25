ЗАГОВОРЫ НА ЛАВРОВЫЙ ЛИСТ

У любой хозяйки на кухне непременно есть пакетик с лавровым листом. Но знаете ли вы, что лаврушка — это не только ароматная пряность, но и сильное магическое средство, с помощью которого можно привлечь в свою жизнь достаток, удачу и счастье.
У любой хозяйки на кухне непременно есть пакетик с лавровым листом. Но знаете ли вы, что лаврушка — это не только ароматная пряность, но и сильное магическое средство, с помощью которого можно привлечь в свою жизнь достаток, удачу и счастье.
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