В IBU прояснили вопрос с отстранением российских биатлонистов

В Международном союзе биатлонистов (IBU) заявили, что назначение Кирсти Ковентри на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК) никак не повлияло на вопрос отстранения российских и белорусских биатлонистов от международных турниров.
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