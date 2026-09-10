Русский театр из Казахстана привез в Новосибирск своих Пушкина и Островского

Большие гастроли русского драмтеатра из Астаны открылись на сцене «Глобуса» музыкальной драмой Гульназ Балпеисовой «Сотворившая чудо, или что такое любовь» по пьесе Уильяма Гибсона.
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