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Вечерний Новосибирск

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Русский театр из Казахстана привез в Новосибирск своих Пушкина и Островского

Русский театр из Казахстана привез в Новосибирск своих Пушкина и Островского

Большие гастроли русского драмтеатра из Астаны открылись на сцене «Глобуса» музыкальной драмой Гульназ Балпеисовой «Сотворившая чудо, или что такое любовь» по пьесе Уильяма Гибсона.

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