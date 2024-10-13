Более 13 тысяч тонн зерна собрали в Можайском округе с начала года

Можайский округ демонстрирует уверенные темпы развития в сельскохозяйственном секторе. На сегодняшний день здесь успешно работают девять крупных предприятий и более 35 крестьянско-фермерских хозяйств, что свидетельствует о высоком уровне аграрного производства в регионе.