Более 13 тысяч тонн зерна собрали в Можайском округе с начала года

Можайский округ демонстрирует уверенные темпы развития в сельскохозяйственном секторе. На сегодняшний день здесь успешно работают девять крупных предприятий и более 35 крестьянско-фермерских хозяйств, что свидетельствует о высоком уровне аграрного производства в регионе.
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