Торговая палата США назвала приоритетные для отмены санкции против России

Американский бизнес ожидает смягчения антироссийских санкций и отмены ряда ограничений на торговлю с Россией, а несколько американских компаний готовы "сразу прийти и начинать работу", рассказал РБК президент и исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи.