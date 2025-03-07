Торговая палата США назвала приоритетные для отмены санкции против России

Американский бизнес ожидает смягчения антироссийских санкций и отмены ряда ограничений на торговлю с Россией, а несколько американских компаний готовы "сразу прийти и начинать работу", рассказал РБК президент и исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи.
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