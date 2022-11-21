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Феттель ушел из «Ф-1», Хюлькенберг вместо Шумахера в «Хаасе», Леклер – вице-чемпион, Ферстаппен улучшил рекорд по победам и другие события Гран-при Абу-Даби

Sports.ru представляет дайджест важнейших событий Гран-при Абу-Даби «Формулы-1» и других гоночных серий за прошедшие семь день.

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