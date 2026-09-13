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В Челябинске открылось воссозданное высшее танковое училище

В Челябинске открылось воссозданное высшее танковое училище

Воссозданное Челябинское высшее танковое командное училище официально открылось 13 сентября. На церемонии учебному заведению вручили Боевое знамя, а курсанты первого курса приняли военную присягу.

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