Штурмовики при освобождении Михайловки использовали только стрелковое оружие

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Штурмовые подразделения группировки войск «Центр» при освобождении населенного пункта Михайловка в Донецкой Народной Республике обошлись без ударных дронов и артиллерии, используя только стрелковое оружие.
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