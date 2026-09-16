Круговая порука в четырёх письмах: как власти официально расписались в неспособности проконтролировать маршрутки Меняйло

Редакция направила официальные запросы мэру Читы, в Контрольно-счётную палату, Думу и УФАС. Мы хотели выяснить простую вещь: кто и как контролирует пассажирские перевозки в городе, сколько людей ездит в частных маршрутках и почему до сих пор нет единой системы оплаты и цифрового учёта поездок.
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