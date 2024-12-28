"А казачок-то засланный"

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Такое впечатление, что такая активизация ДУМ в России и есть реальная причина массовой миграции из Средней Азии... Даже опасаюсь "фантазировать" на эту тему, и к чему это может привести, если наши власти не предпримут меры противодействия "миграции". Пазл наконец сложился.