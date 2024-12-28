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  • Алекс Сэм
    Почему он ещё не кукарекает на зоне?"А казачок-то зас...
  • Авас Анекак
    повесить  это иго"А казачок-то зас...
  • Татьяна Маштакова
    ТМ Такое впечатление, что такая активизация ДУМ в России и есть реальная причина массовой миграции из Средней Азии......"А казачок-то зас...

"А казачок-то засланный"

"А казачок-то засланный"

Ну вот и за историю взялись.Функционер ДУМ Дамир Мухетдинов, продолжает доказывать, что татаро-монгольское иго пошло всем нам  только на пользу.

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Комментарии
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Такое впечатление, что такая активизация ДУМ в России и есть реальная причина массовой миграции из Средней Азии... Даже опасаюсь &quot;фантазировать&quot; на эту тему, и к чему это может привести, если наши власти не предпримут меры  противодействия &quot;миграции&quot;. Пазл наконец сложился.
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16 час.
Авас Анекак
повесить  это иго
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15 час.
Алекс Сэм
Почему он ещё не кукарекает на зоне?
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1 час.

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