Ну вот и за историю взялись.Функционер ДУМ Дамир Мухетдинов, продолжает доказывать, что татаро-монгольское иго пошло всем нам только на пользу.
"А казачок-то засланный"
Комментарии
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Такое впечатление, что такая активизация ДУМ в России и есть реальная причина массовой миграции из Средней Азии... Даже опасаюсь "фантазировать" на эту тему, и к чему это может привести, если наши власти не предпримут меры противодействия "миграции". Пазл наконец сложился.
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16 час.
Авас Анекак
повесить это иго
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15 час.
Алекс Сэм
Почему он ещё не кукарекает на зоне?
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1 час.
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