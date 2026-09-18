В Москве проголосовали более 1,8 миллиона человек

Больше миллиона 800 тысяч человек проголосовали в Москве. Об этом сообщили в Мосгоризбиркоме. Около миллиона 700 тысяч избирателей воспользовались электронным голосованием, ещё примерно 100 тысяч выбрали бумажный бюллетень.