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Неожиданный поворот: осудивший Россию актер Пашинин в самые кратчайшие сроки может вернуться. Правда, не по своей воле

Неожиданный поворот: осудивший Россию актер Пашинин в самые кратчайшие сроки может вернуться. Правда, не по своей воле

Интересная жизнь с Vera Star Некогда популярный актёр Анатолий Пашинин ещё в 2014 году, громко хлопнув дверью, покинул Россию, при этом нелестно отозвавшись как о стране, так и о её народе.

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Комментарии
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Велес Rus
Это - мразь! Зачем нам это… пусть подыхает в говне!
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3 час.
Зоя Гольдштаб
Эрнст - педрило примет его с распростертыми об&#39;ятиями!Моя меЧта-обоих в тюрягу , в камеру к мужикам,чтобы превратили их в девочек ДО КОНЦА!!!!!
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1 час.
Тамара Елисеева
Эрнста давно пора гнать сраной метлой.
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26 мин.
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