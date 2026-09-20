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Газета.ру

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Глава МО Польши Косиняк-Камыш: поддержка Украины — в интересах Варшавы

Глава МО Польши Косиняк-Камыш: поддержка Украины — в интересах Варшавы

Поддержка Украины отвечает государственным интересам Польши из-за способности Киева перехватывать российские ракеты и беспилотники.

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