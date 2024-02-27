Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Нам пытаются навязать положительный образ мигранта: Чего ждать от возвращения на экраны Равшана и Джамшута

Нам пытаются навязать положительный образ мигранта: Чего ждать от возвращения на экраны Равшана и Джамшута

Царьград Генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов сообщил, что юмористическое шоу «Наша Russia» вернётся на экраны.

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Комментарии
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Виктор Шилин
Аффтар, ты реально считаешь эти образы положительными? А что ж тогда правительство Таджикистана протест выкатывало за этих персонажей. Это как раз о том, какие реально это &quot;незаменимые специалисты&quot;.
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6 час.
Виктор zz
Почему-то в сети постоянно смешивают трудовых мигрантов и переселенцев. Если кому-то нужны иностранные рабочие руки - пусть официально их завозит и обеспечивает жильем и социалкой.  Отработал человек, получил свои деньги - отправился обратно. И никаких членов семей, заявлений на гражданство и тому подобного! А если кто-то  хочет переехать на постоянное жительство - это совсем другая история. А люди в Средней Азии живут разные, в большинстве своем нормальные, только менталитет другой. И в Россию они едут не от хорошей жизни.
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3 час.
нина сафронова
🤝
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3 час.

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