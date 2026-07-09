Крупнейший в мире грузовой самолёт WindRunner получил новых ключевых партнёров

Radia привлекла Latecoere и Stirling Dynamics к разработке электрических систем и управления полётом, продолжая формировать промышленную экосистему для создания гигантского транспортного самолётаКомпания Radia объявила о заключении новых соглашений с французской Latecoere и британской Stirling Dynamics, которые присоединятся к разработке WindRunner — крупнейшего в мире грузового самолёта.