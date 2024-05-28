Финляндия готовится к шоу с мигрантами

Профсоюз пограничников Финляндии отказался брать на себя ответственность по новому закону о мигрантах, который позволит депортировать просителей убежища обратно в РФ, «даже если Россия не хочет их принимать».
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