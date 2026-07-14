Лицензия как алиби: зачем Париж делает англо-французские ракеты «украинскими»?

Франко-украинский сюжет с «передачей лицензии» на производство ракет SCALP (более известных под их английским наименованием Storm Shadow), а также ряда других боеприпасов на самом деле имеет ровно один смысл.
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