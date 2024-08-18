5 причудливых творений генной инженерии

Когда продукты генной инженерии появились на полках магазинов, многие люди опасались пометок ГМО. До сих пор производство генно-модифицированной пищи вызывает множество вопросов и споров в обществе, однако, большие сочные помидоры и увеличенные куриные ножки — это не главные «достижения» области.