«Овечкин не играл за «Вашингтон» до 20 лет. У нас не бывает 18-летних». Ассистент генменеджера клуба о контракте Мичкова в КХЛ

Считается, что «Кэпиталс» нацелены на то, чтобы взять Матвея в первом раунде драфта. Клуб располагает общим 8-м выбором, сообщалось, что он рассматривает возможность подняться за счет обмена.
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