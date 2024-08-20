Садальский: Конкин получал больше Высоцкого на съемках «Места встречи»

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский, известный по фильмам «Место встречи изменить нельзя» режиссера Станислава Говорухина и «О бедном гусаре замолвите слово» Эльдара Рязанова, в своем блоге рассказал о заслуженном артисте РФ Владимире Конкине, которому 19 августа исполнилось 72 года.
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