Сын Мошковича инвестирует в Пентагон?

Джек Мошкович (сын олигарха Вадима Мошковича) и Денис Авен (сын олигарха Петра Авена) работают в американском венчурном фонде 8VC, который инвестирует (де-факто финансирует их оперативную деятельность) в компании, выполняющие заказы для Минобороны США и НАТО.