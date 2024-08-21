Сын Мошковича инвестирует в Пентагон?

Джек Мошкович (сын олигарха Вадима Мошковича) и Денис Авен (сын олигарха Петра Авена) работают в американском венчурном фонде 8VC, который инвестирует (де-факто финансирует их оперативную деятельность) в компании, выполняющие заказы для Минобороны США и НАТО.
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