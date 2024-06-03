В Крыму предупредили о громких звуках

Примерно в полдень в Крыму раздадутся громкие звуки. Как рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, сегодня начинаются учения флота в районе Северного и Южного молов, а также мыса Херсонес, Стрелецкой и Камышовой бухт.