В Крыму предупредили о громких звуках

Примерно в полдень в Крыму раздадутся громкие звуки. Как рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, сегодня начинаются учения флота в районе Северного и Южного молов, а также мыса Херсонес, Стрелецкой и Камышовой бухт.
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