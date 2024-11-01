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Царьград

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Патрушев поручил остановить рост цен на продукты за две недели

Патрушев поручил остановить рост цен на продукты за две недели

Вице-премьер Дмитрий Патрушев дал поручение профильным ведомствам.Заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев на совещании по ценовой ситуации на продовольственном рынке дал профильным ведомствам поручение — остановить рост цен за две недели.

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