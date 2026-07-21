ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

538 подписчиков

Срочно! Дрон влетел в окно дома, пострадали двое взрослых и двое детей, один ребенок в тяжелом состоянии

Срочно! Дрон влетел в окно дома, пострадали двое взрослых и двое детей, один ребенок в тяжелом состоянии

Глава ЛНР сообщил о последствиях атаки беспилотников армии киевского режима Сватово. Дрон залетел в окно жилого дома, пострадали четыре человека – взрослые и двое детей 10 и 14 лет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии