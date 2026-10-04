📹❗️В результате нанесенных двумя сутками ранее ударов реактивными дронами-камикадзе типа "Герань-4 Seeker" по мостовым переправам через Днепр в Киеве возник транспортный коллапс.
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