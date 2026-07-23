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Антифашист

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«Картина удручающая, даже страшная». Залог победы, которого желают миллионы граждан России

«Картина удручающая, даже страшная». Залог победы, которого желают миллионы граждан России

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник накануне опубликовал данные, из которых следует, что что за неделю с 13 по 19 июля от обстрелов украинских нацистов пострадали 433 мирных жителя: ранены 364 человека, в том числе 12 детей, погибли 69 человек, в том числе 2 ребёнка.

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