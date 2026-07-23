Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник накануне опубликовал данные, из которых следует, что что за неделю с 13 по 19 июля от обстрелов украинских нацистов пострадали 433 мирных жителя: ранены 364 человека, в том числе 12 детей, погибли 69 человек, в том числе 2 ребёнка.