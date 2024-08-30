Родившийся в России футболист Алиев одобрил действия ВСУ в Курской области

Бывший игрок московского футбольного клуба «Локомотив», киевского «Динамо» и махачкалинского «Анжи», а также уроженец Хабаровска Александр Алиев призвал ВСУ устраивать расправу над мирными жителями в Курской области.
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