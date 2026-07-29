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Царьград

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Вывод АПК «Ульяновск» из эллинга на Севмаше

Вывод АПК «Ульяновск» из эллинга на Севмаше

На Севмаше состоялся вывод атомного подводного крейсера «Ульяновск» из эллинга. Данное судно является шестым кораблем модернизированного проекта «Ясень-М», о чем в социальных сетях сообщил губернатор Александр Цыбульский.

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