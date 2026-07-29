Вывод АПК «Ульяновск» из эллинга на Севмаше

На Севмаше состоялся вывод атомного подводного крейсера «Ульяновск» из эллинга. Данное судно является шестым кораблем модернизированного проекта «Ясень-М», о чем в социальных сетях сообщил губернатор Александр Цыбульский.
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