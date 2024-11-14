Зачем финнам «земля Путина»

Место и время подвигу имеются практически всегда. Просто подвиги и времена бывают разные. Например, сравнительно маленькая, но ужасно гордая Финляндская Республика, самоназвание — Суоми («Озёрный край»), на днях на весь Евросоюз, а то и в мировом масштабе прославилась тем, что одномоментно конфисковала более двадцати объектов недвижимости, принадлежащих Российской Федерации.