Зачем финнам «земля Путина»

Место и время подвигу имеются практически всегда. Просто подвиги и времена бывают разные. Например, сравнительно маленькая, но ужасно гордая Финляндская Республика, самоназвание — Суоми («Озёрный край»), на днях на весь Евросоюз, а то и в мировом масштабе прославилась тем, что одномоментно конфисковала более двадцати объектов недвижимости, принадлежащих Российской Федерации.
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