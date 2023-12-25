Когда и как закончится СВО? Размышления на тему

ИМ

Ильдус Мамлеев

Статья длинная нудная и не о чем. А мы до сих пор не знаем конкретных целей СВО (и даже В. В. Путин, нам конкретно о них ни чего не говорит), пока только общие слова, не более. По моему так "аппетит приходит во время еды!" Останавливать боевые действия освободи только Донбасс и ещё две области глупость не имоверная! Забрать всё до Западенщины так её сразу займёт Польша, тоже не есть гут, очередной отложенный геморрой. Нацики и в Польше не успокоятся, пока поляки их сами всех не перебьют. Пока вопросов больше чем ответов. Так что подождём и будем посмотреть.