Женщина услышала шум на кухне и пошла проверить: за плитой хозяйничал огромный медведь

Жасмин Монталво спустилась на кухню ночью из-за странного шума. По счастью, с лестницы женщина сойти не успела — за плитой она увидела огромного медведя, который выглядел так, словно готовил себе завтрак.
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