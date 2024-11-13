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Женщина услышала шум на кухне и пошла проверить: за плитой хозяйничал огромный медведь

Женщина услышала шум на кухне и пошла проверить: за плитой хозяйничал огромный медведь

Жасмин Монталво спустилась на кухню ночью из-за странного шума. По счастью, с лестницы женщина сойти не успела — за плитой она увидела огромного медведя, который выглядел так, словно готовил себе завтрак.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Бред!!  Как он открыл заднюю  дверь?
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16 час.
Karmadon
Ты што, сапсем глюпый дурак? В окно влез, видно же.
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15 час.
Владимир Алтайцев
Глупец, где  это видно?
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15 час.

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