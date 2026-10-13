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Газета.ру

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Глава MI5 Маккаллум: за попытками атак на военные базы Британии стоит Иран

Глава MI5 Маккаллум: за попытками атак на военные базы Британии стоит Иран

Иран стоит за попытками нападений на военные объекты в Великобритании. Такое мнение высказал глава британской контрразведки MI5 Кен Маккаллум в своей ежегодной речи в штаб-квартире службы.

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