Русский морпех рассказал, как его спасла от верной смерти найденная в ДНР икона

Морпех с позывным Чех забрал из разрушенного храма в ДНР икону и как затем она спасла ему жизнь.По словам морпеха с позывным Чех, он и его товарищи нашли Икону Николая Чудотворца бойцы под развалинами древнего храма и решили эвакуировать её из села Новомихайловка.