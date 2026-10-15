Арбитражный суд Москвы обязал ПАО «Евротранс» (владелец сети АЗС «Трасса») и его дочернюю структуру ООО «Трасса ГСМ» выплатить около 4,3 млрд рублей ООО «ЗН снабжение» — компании, входящей в контур АО «Зарубежнефть».
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