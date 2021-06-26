«Зенит» присмотрел на Евро нападающего из сборной Польши

Нападающим польского клуба «Пяст» Якубом Шверчком интересуется питерский «Зенит». 28-летний игрок в составе сборной Польши принимал участие в нынешнем Евро, провел на поле 29 минут в матче группового этапа с командой Швеции (2:3), сообщает твиттер инсайдера польского футбола Janekx89.
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