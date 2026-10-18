Флориан Филиппо, лидер французской партии "Патриоты", потребовал отставки президента Эммануэля Макрона после массовых протестов и беспорядков во Франции, вызванных ростом цен.
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