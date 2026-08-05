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Названы поражённые российскими войсками цели в Киеве

Российские войска нанесли удары по ряду стратегических объектов в Киеве и Киевской области. В числе поражённых целей — логистический центр «МЛП-Чайка», который используется для хранения беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, а также комплектующих для них.

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