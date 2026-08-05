Названы поражённые российскими войсками цели в Киеве

Российские войска нанесли удары по ряду стратегических объектов в Киеве и Киевской области. В числе поражённых целей — логистический центр «МЛП-Чайка», который используется для хранения беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, а также комплектующих для них.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии