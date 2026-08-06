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ВСУ потеряли шесть тысяч человек. Полковник Шихабидов доложил Путину об обстановке на добропольском направлении. Что он рассказал?

ВСУ потеряли шесть тысяч человек. Полковник Шихабидов доложил Путину об обстановке на добропольском направлении. Что он рассказал?

Гвардии полковник Абдулазиз Шихабидов, командир 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ в ходе телефонного разговора доложил президенту России Владимиру Путину о боевой обстановке на добропольском направлении в зоне проведения специальной военной операции.

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