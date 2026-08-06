ВСУ потеряли шесть тысяч человек. Полковник Шихабидов доложил Путину об обстановке на добропольском направлении. Что он рассказал?

Гвардии полковник Абдулазиз Шихабидов, командир 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ в ходе телефонного разговора доложил президенту России Владимиру Путину о боевой обстановке на добропольском направлении в зоне проведения специальной военной операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии