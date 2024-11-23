Каким должно быть верхнее давление и что оно означает. Разбираемся с врачами

И учимся правильно пользоваться тонометром Сердечно-сосудистыми заболеваниями могут страдать люди в любом возрасте Принято считать, что проблемы с давлением возникают в старшем возрасте, однако сегодня от сердечно-сосудистых заболеваний страдают и молодые люди.