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Каким должно быть верхнее давление и что оно означает. Разбираемся с врачами

Каким должно быть верхнее давление и что оно означает. Разбираемся с врачами

И учимся правильно пользоваться тонометром Сердечно-сосудистыми заболеваниями могут страдать люди в любом возрасте Принято считать, что проблемы с давлением возникают в старшем возрасте, однако сегодня от сердечно-сосудистых заболеваний страдают и молодые люди.

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