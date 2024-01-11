Полный список лекарств, которые нельзя запивать молоком, чаем, кофе и соком

Лекарства и сами по себе могут привести к нежелательным реакциям. Но даже если проблем с переносимостью того или иного препарата нет, эффект от лечения может заметно снизиться, если запивать препараты чем-то иным, а не водой.
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