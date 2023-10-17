Ответ В. Богданова И. Пономарёву о, якобы, замене Западом Путина Мишустиным.

Ответ Валентина Богданова Илье Пономарёву. Дружище Илья! Наверное настала пора прекратить оболванивать доверчивых россиян откровенным враньём, что Запад, якобы, готов заменить Путина Мишустиным, полностью игнорируя мнение российского народа по этому болезненному вопросу.
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